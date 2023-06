Comissão debate o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados debate na próxima quarta-feira (7) o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas e os efeitos da Lei 13954/19.

No requerimento em que solicitaram o debate, os parlamentares Fernanda Melchionna (Psol-RS) e Glauber Braga (Psol-RJ) destacaram que, em dezembro de 2019, entrou em vigor a Lei 13954/19, que altera diversos dispositivos que, dentre outras coisas, regulam o sistema de previdência dos militares. De acordo com a lei, há aumento de alíquota de contribuição, redução no rol de dependentes e dificuldades no reconhecimento dos cursos realizados.

"Tais consequências trouxeram diversos impactos negativos para a família militar,

principalmente para veteranos, temporários e pensionistas", avaliam os deputados no documento.

Foram convidados:

- representante do Ministério da Defesa;

- o representante dos Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo Vanderley Carlos Gonçalves;

- o representante do Instituto Brasileiro de Análise de Legislações Militares Cláudio Lino;

- a especialista em Práticas Jurídica Jéssica Rocha; e

- o representante dos Militares Reformados George Brito.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 3.