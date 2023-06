Comissão debate autonomia indígena para produzir na própria terra

Deputado Zé Trovão, autor do pedido de audiência - (Foto: Will Shutter / Câmara dos Deputados)

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (5) sobre "Agricultura, meio ambiente e autonomia indígena". O debate será às 14 horas, no plenário 4.

O deputado Zé Trovão (PL-SC), que pediu a audiência, informou que a ideia é debater sobre a agricultura indígena, as questões ambientais envolvidas nesse setor e a autonomia do indígena para produzir em sua terra.

Foram convidados para o debate representantes dos ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima; dos Povos Indígenas; e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além de pessoas indígenas de diversas etnias.

Veja a lista completa de convidados.