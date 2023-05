Seminário discute proteção legislativa a ativistas de direitos humanos no Brasil

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza seminário nesta quinta-feira (1º) sobre a "Proteção das Defensoras e Defensores das políticas de respeito aos Direitos Humanos no Brasil". O evento será realizado às 10 horas, no plenário 9.

O deputado Luiz Couto (PT-PB), que propôs a realização do seminário, lembrou que as pessoas que participam dos movimentos sobre a defesa dos direitos humanos no Brasil exercem papel importante no fortalecimento do Estado de Direito no nosso país, o que justifica debater práticas de defesa dos integrantes de movimentos sociais.

"Esperamos, com isso, gerar práticas legislativas que evitem a criminalização de certos movimentos populares de sindicatos e trabalhadores rurais recentemente enquadrados na Lei de Segurança Nacional, assim como a sua inapropriada qualificação como “terroristas”.

Debatedores

Confirmaram presença no seminário:

- o representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública Marivaldo de Castro Pereira;

- a representante da Defensoria Nacional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União Carolina Soares de Castro;

- o representante do Movimento Nacional de Direitos Humanos Paulo César Carbonari;

- o presidente interino da Comissão Pastoral da Terra, dom José Ionilton; e

- a representante do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, Layza Queiroz Santos.

Veja a lista completa de convidados para o seminário.