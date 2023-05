Projeto cria ordem de gradação para penas aplicadas a notários e oficiais de registro

Câmara dos Deputados Há 31 minutos Em Câmara dos Deputados Comissões debatem política de financiamento no combate ao câncer Acácio Pinheiro/Agência Brasília Os gastos no tratamento do câncer têm crescido a cada ano no SUS A Comissão de Saúde e a Comissão Especial do Co...