CCJ aprova perda da herança após sentença definitiva contra herdeiro indigno

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Opiniões “A proposta é conveniente e oportuna, ao proteger o autor da herança e afastar herdeiros e legatários indignos, que, com sua conduta, atentem contra a vida, a segurança e a dignidade daquele”, afirmou o relator do projeto, deputado Helder Salomão (PT-ES).

São considerados indignos e excluídos da herança aqueles que participarem de homicídio doloso, ou tentativa, contra a pessoa de quem for herdeiro; os que acusarem caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra; e os que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade.

Atualmente, o código estabelece que a perda da herança deverá ser declarada em sentença judicial, e o direito de demandar na Justiça a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em quatro anos, contados da abertura da sucessão.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 7806/10 , do Senado, que determina a perda automática da herança nos casos de indignidade, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória do herdeiro indigno. A proposta altera o Código Civil.

Câmara dos Deputados Há 23 minutos Em Câmara dos Deputados Deputados concluem discussão de projeto do marco temporal das terras indígenas; acompanhe Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados Após o encerramento da discussão, o relator do projeto de lei sob...

Câmara dos Deputados Há 38 minutos Em Câmara dos Deputados CCJ aprova fim da obrigação de comprovar feriado local no ato da apresentação de recurso Billy Boss/Câmara dos Deputados Maia: "Questão sempre foi objeto de entendimentos divergentes" A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadani...

Câmara dos Deputados Há 59 minutos Em Câmara dos Deputados Deputados discursam a favor e contra o projeto do marco temporal das terras indígenas; acompanhe Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputados na sessão do Plenário desta terça-feira A discussão do marco temporal das terras indígenas (PL 490...