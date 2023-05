Câmara celebra Dia Mundial Sem Tabaco com sessão solene

Sessão solene realizada na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (29) celebrou o Dia Mundial Sem Tabaco, criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo, responsável por cerca de oito milhões de mortes no mundo inteiro.

No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) é o responsável pela divulgação e elaboração do material técnico para subsidiar as comemorações marcadas para 31 de maio nos níveis federal, estadual e municipal.