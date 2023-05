Documentos da Câmara sobre Bertha Lutz são reconhecidos novamente pela Unesco no Programa Memória do Mundo

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu o registro da documentação da Câmara dos Deputados do acervo “Feminismo, Ciência e Política – O Legado de Bertha Lutz, 1881-1985” para o Programa Memória do Mundo, na categoria internacional. Os documentos já haviam sido reconhecidos em 2018 na categoria nacional do programa.

O Memória do Mundo é uma iniciativa da Unesco para criar um patrimônio histórico da educação, ciência e cultura para a humanidade. A candidatura do acervo de Bertha Lutz foi realizada pela Câmara, em conjunto com o Arquivo Histórico do Itamaraty, o Arquivo Nacional e o Centro de Memória da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Em 2021, a convite do Arquivo Nacional, as instituições brasileiras formalizaram a candidatura da documentação para o registro internacional. A Câmara dos Deputados contribuiu com a tradução do dossiê da candidatura e com as cartas de recomendação de especialistas nacionais e internacionais em apoio ao registro.

O projeto buscou identificar e coletar documentos produzidos e acumulados pela bióloga, ativista feminista e política Bertha Lutz em seus diversos campos de atuação. A parceria também incluiu documentos do acervo do Museu Nacional, destruídos em um incêndio no Rio de Janeiro, em setembro de 2018.

Atuação parlamentar

A Câmara dos Deputados trouxe para o projeto a documentação de Bertha Lutz presente no acervo arquivístico da Casa, referente a sua atuação como deputada federal entre 1935 e 1937 e a sua participação na Constituinte de 1934, quando esteve envolvida ativamente com a luta pelos direitos das mulheres.

Desde 2018, a Coordenação de Arquivo, responsável pela guarda dos documentos históricos da Câmara, coordenou ações de preservação e de acesso ao acervo – exigências para a continuidade do registro no programa. Também foram realizadas ações de higienização, restauração e digitalização do material pela Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais.

Já o Arquivo Histórico atuou na identificação, descrição, organização e disponibilização dos documentos. Houve ainda a publicação pela Edições Câmara do livro Perfil Parlamentar de Bertha Lutz, elaborado com base nos documentos.

Os documentos referentes a Bertha Lutz que fazem parte do Arquivo da Câmara dos Deputados estão digitalizados e disponíveis na página do Arquivo Histórico da Casa.

Memória do Mundo

Em 2013, a Câmara dos Deputados recebeu o primeiro registro de uma entidade brasileira no Programa Memória do Mundo da Unesco, com documentos da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil (1823).

O conjunto, que integra o acervo do Arquivo da Câmara dos Deputados, é formado por mais de 3 mil documentos da assembleia, que atuou entre 17 de abril e 12 de novembro de 1823, instituída pelo imperador dom Pedro 1º logo após a declaração da Independência do País, sendo o primeiro órgão legislativo de âmbito nacional.