Comissão aprova ultrassonografia no SUS para crianças com sintomas de disfunção miccional

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Oliveira Maia foi eleito presidente da CPMI dos Atos de 8 de janeiro Em uma primeira reunião tensa, por co...

Câmara dos Deputados Há 9 horas Em Câmara dos Deputados Instalada CPMI que vai investigar responsáveis pelos ataques aos três Poderes em 8 de janeiro Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Oliveira Maia foi eleito presidente da CPMI dos Atos de 8 de janeiro Em uma primeira reunião tensa, por co...

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado Marx Beltrão, relator do projeto de lei A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou propost...

Câmara dos Deputados Há 10 horas Em Câmara dos Deputados Comissão aprova equiparação entre agentes de vigilância sanitária, comunitários de saúde e de combate a endemias Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado Marx Beltrão, relator do projeto de lei A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou propost...