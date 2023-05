Equipamentos são entregues na região Sul para abertura de 18 leitos de UTI infantis

A madrugada foi de muito trabalho para as equipes da gerência de Patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Foram transportados e entregues incubadoras, berços aquecidos e respiradores com destino a Araranguá e Sombrio, em uma grande ação do Governo do Estado, que irá possibilitar a abertura de mais 18 leitos infantis.

“Estamos atuando em todas as regiões para que nenhuma sofra com a falta de leitos. Sabemos que o problema é histórico, mas nosso esforço é nesse sentido hoje. Saúde sempre é prioridade e o Estado não pode faltar onde ele é mais necessário, que é na saúde das crianças catarinenses”, frisou o governador Jorginho Mello.



Serão oito leitos de UTI neonatal no Hospital de Araranguá e cinco leitos de UTI neonatal e cinco de UTI pediátrica no Hospital de Sombrio.

Para o Hospital Regional de Araranguá foram encaminhadas cinco incubadoras, três berços aquecidos e dois respiradores. Já para o Hospital Dom Joaquim, de Sombrio, foram três incubadoras. Esses são os primeiros equipamentos entregues às unidades, ainda haverá outros lotes com respiradores e bombas de seringa.

“Estamos trabalhando para ampliação da oferta de leitos em todo o estado, tanto nos nossos hospitais próprios quanto na rede conveniada e privada. O trabalho intenso para que nenhum paciente fique sem a sua vaga na UTI se necessário”, afirma a secretária de Estado de Saúde, Carmen Zanotto.