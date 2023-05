CCJ aprova título a cidade de Timbó como capital nacional do cicloturismo

A Comissão de Constituição de Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto (PL 5227/19, do Senado) que confere ao município de Timbó (SC) o título de capital nacional do cicloturismo. O projeto segue para sanção presidencial.

O município marca o início e o fim do Circuito Vale Europeu de Cicloturismo, um percurso circular, sinalizado, com mais de 300 km de extensão, e que passa por nove municípios do chamado Vale Europeu. A região turística está localizada no Vale do Itajaí e é caracterizada pela presença de colonizadores alemães, italianos, austríacos, poloneses e portugueses.

Segundo o senador Esperidião Amin (PP-SC), que propôs o título a Timbó, o Circuito Vale Europeu de Cicloturismo já recebeu mais de dois mil e quinhentos cicloturistas que, ao longo de sete dias de pedaladas, exploram a arquitetura e a gastronomia alemã na parte baixa e as cachoeiras e montanhas na parte alta.

A relatora da proposta, deputada Julia Zanatta (PL-SC), apresentou parecer favorável ao texto. Segundo ela, a proposta cumpre os requisitos de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.