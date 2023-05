Deputados concluem votação do projeto do arcabouço fiscal; acompanhe

Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto do novo regime fiscal. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 93/23 será enviado ao Senado. Aprovado na forma de um substitutivo do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA), o projeto fixa critérios para a variação real (descontada a inflação) da despesa.

Os deputados rejeitaram os cincos destaques pendentes, que tratavam dos seguintes temas:

- responsabilização do agente público apenas se ele não tiver adotado as medidas de contingenciamento e tiver ordenado despesas infringindo as vedações impostas ou ultrapassado os limites de crescimento real da despesa;

- aplicação da nova regra de correção de despesas para o Fundo Constitucional do Distrito Federal;

- permissão de abertura de crédito adicional em caso de boa performance da receita para o exercício de 2024;

- emenda do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) pretendia determinar o uso de possível aumento de carga tributária federal em 2023, em relação a 2022, para o pagamento da dívida pública

Limite de despesa

Segundo o texto aprovado, a cada ano, haverá limites da despesa primária reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e também por um percentual do quanto cresceu a receita primária descontada a inflação.

A intenção da proposta do Poder Executivo é substituir o atual teto de gastos e manter as despesas abaixo das receitas a cada ano. Se houver sobras, elas poderão ser usadas apenas em investimentos, buscando trajetória de sustentabilidade da dívida pública.

