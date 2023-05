Mulheres que lutaram na batalha de Tejucupapo poderão ser heroínas da Pátria

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (23) o projeto de lei da senadora Teresa Leitão (PT-PE) que inscreve o nome das heroínas de Tejucupapo noLivro dos Heróis e Heroínas da Pátria( PL 1.393/2023 ). OLivro dos Heróis e Heroínas da Pátriafica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Também conhecido como Livro de Aço, ele reúne os nomes de personalidades que se destacaram de forma heroica na história do Brasil.

Conhecidas como as 4 Marias (Maria Camarão, Maria Quitéria, Maria Clara e Maria Joaquina), as heroínas de Tejucupapo lideraram em 1646 a resistência à invasão holandesa na região, que fica na Zona da Mata de Pernambuco. A invasão ocorreu em 24 de abril de 1646, quando poucos homens estavam no local. Mas como relatou a senadora Jussara Lima (PSD-PI), os holandeses não contavam com a resistência das 4 Marias, que lideraram a população local na resistência.

— Vendo-se sozinhas diante da investida, enfrentaram os invasores com o que tinham à mão. Água fervente e objetos contundentes foram empregados na luta, terminando por desorientar, juntamente com o fator surpresa, os soldados holandeses — destacou Jussara Lima.

O senador Humberto Costa (PT-PE) também exaltou o feito das heroínas.

—Nessa batalha de Tejucupapo, as mulheres enfrentaram com paus, pedras e outros instrumentos mais rudimentares os invasores que passaram a atuar naquela área. Então é um feito histórico da maior relevância que poucos tem conhecimento no nosso país — ressaltou o senador.

Na justificativa do projeto, Teresa Leitão lembra que a batalha de Tejucupapo permanece na memória e no imaginário popular, fazendo parte da cultura pernambucana. Para ela, a lembrança de Tejucupapo enobrece o significado da luta coletiva das mulheres por sobrevivência, contra retrocessos e por mais direitos. "Orgulho de Pernambuco e fundamental na história, a valorização desse episódio ajuda a resgatar o lugar da mulher na luta por liberdade e pela transformação social", conclui a senadora.

Aprovado de forma terminativa na comissão, o projeto poderá seguir para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação pelos senadores em Plenário.

Denominação de ruas

A Comissão de Educação também aprovou nesta terça-feira o PL 3.201/2019 , que trata de critérios para a designação de nome de pessoas a trechos de vias. O projeto estabelece que a pessoa homenageada com a designação deve ter tido em vida uma"ampla notoriedade entre a população da unidade da Federação perpassada pelo trecho da via". De autoria do ex-senador Jorginho Mello, a proposta teve relatoria do senadorEsperidião Amin (PP-SC).

Aprovado de forma terminativa no colegiado, o texto poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação no Plenário do Senado.