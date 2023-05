Estádios de futebol foram transformados em ambientes fora da lei, diz Kajuru

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou, em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (23), que os estádios de futebol foram transformados em ambientes fora da lei, onde se faz tudo impunemente. Kajuru citou o exemplo da Espanha. Ele disse que as manifestações de racismo vêm “manchando os times, os responsáveis pelas competições e até a imagem do país”. Criticou o caso de racismo contra o jogador de futebol Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira. Os atos ocorreram no domingo (21), durante partida do Campeonato Espanhol, em Valência, por torcedores rivais.

Kajuru destacou que Vinícius Junior vem sendo alvo constante de racismo há mais de dois anos sem nenhuma providência tomada pelas autoridades espanholas, a não ser as “protocolares e ridículas manifestações de repúdio”. Para o senador, os atos “ultrapassam o limite do admissível".

Ele afirmou que a postura do jogador, após as agressões, foi “histórica” e repercutiu ao redor do mundo, tendo recebido apoio de atletas, entidades esportivas e até patrocinadores. Kajuru também ressaltou que o presidente Lula deu uma declaração criticando os ataques e pedindo a apuração do fato.

O parlamentar ainda destacou que a polícia espanhola prendeu, nesta terça, três torcedores do time Valência e quatro pessoas suspeitas de participação em episódio de racismo em janeiro, quando um boneco com a camisa de Vinicius Junior apareceu enforcado em uma ponte de Madri.

— Esperamos que as prisões feitas a toque de caixa não sejam mera cortina de fumaça. Que signifiquem o fim da omissão das autoridades e representem o início de ações concretas para acabar com as manifestações de racismo nos campos da Espanha e, por extensão, em todo o futebol mundial, inclusive aqui no Brasil. Existem leis para isso, mas elas precisam ser cumpridas.