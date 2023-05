Caminhada promove conscientização sobre demências

O evento "Walking the Talk for Dementia (WTD) - Caminhe Junto, faça a diferença" reuniu mais de 70 participantes, de diferentes países, em Santiago de Compostela, na Espanha, no início do mês de maio. Os peregrinos percorreram 40km em uma das rotas mais famosas do mundo com o objetivo de conscientizar e construir um mundo melhor para pessoas com Alzheimer e outras demências.

De acordo com dados globais da Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo vivem com demência, e espera-se que esse número triplique até 2050. A demência afeta indivíduos, famílias e comunidades, apresentando desafios sociais e econômicos significativos.

Os 70 indivíduos que se uniram ao WTD representavam um grupo diverso de pesquisadores, profissionais de saúde, defensores da causa e pessoas vivendo com demência de quase 30 nações diferentes nas Américas, Europa, África, Ásia e Oceania. O evento foi realizado por duas organizações brasileiras: o Instituto Vovó Nilva e a Associação Crônicos do Dia a Dia (CDD), dedicados a mitigar os desafios enfrentados por indivíduos e famílias que vivem com doenças crônicas no Brasil. O WTD recebeu apoio da Alzheimer's Association, Atlantic Fellows, BrainLat, Alzheimer's Disease International, Sociedade Galega de Neurologia, European Brain Council, Global Brain Health Institute, FAGAL - Federación Alzheimer Galicia, AFundación, Centro Internacional de Longevidade Brasil (ILC BR) e FEBRAZ.

Segundo Fernando Aguzzoli-Peres, cofundador do projeto, a caminhada proporcionou trocas importantes e as experiências pessoais acrescentaram uma profundidade significativa ao evento. "Tudo isso gerou uma compreensão mais profunda e com mais empatia pelos desafios e superações vivenciados pelas pessoas com diagnóstico de demência", lembra.

A jornada se estendeu por quatro dias ao longo do caminho, dividida em segmentos de 10 km, começando em Sarria e culminando na Catedral de Santiago de Compostela. O evento também contou com dois dias de simpósio científico realizado no Hotel San Francisco, um mosteiro histórico do século XIII, também localizado em Santiago de Compostela. A jornada contou com a participação de oito pessoas vivendo com demência dos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Namíbia, Singapura e Espanha.

"Walking the Talk for Dementia foi uma experiência inesquecível. Viemos de diferentes partes do mundo unidos pela nossa jornada compartilhada com essa doença, para demonstrar nossa resiliência e apoio mútuo. O apoio global que recebemos de cientistas, pesquisadores, médicos e familiares foi inestimável. Essa experiência enche meu coração de imensa alegria, e tenho certeza de que ela estará para sempre guardada em minhas memórias", disse Laurie Waters, diagnosticada com Alzheimer, nos EUA.

"A experiência do Walking the Talk for Dementia me proporcionou um espaço seguro e confiável para um aprendizado e trocas mútuas sobre demência. Caminhamos e conversamos mantendo nossa humanidade e esperança", comenta Desmond O'Sullivan, que convive com demência.

No último dia da peregrinação, o grupo do WTD foi recebido por mais de 200 pessoas de diversas partes da Galícia, a região que engloba Santiago de Compostela. Juntos, eles percorreram os últimos 5 km. Entre os participantes estavam pessoas com demência em diferentes estágios, familiares e profissionais associados à Federação Alzheimer Galicia (FAGAL).

A neurocientista que também acompanhou a caminhada, Maria Teresa Ferretti, cofundadora e Diretora Científica do Women's Brain Project, falou da importância de um olhar atento para as iniciativas atuais, de diferentes países. O WTD reuniu pacientes, suas famílias, cientistas, médicos, enfermeiros, pesquisadores, cientistas políticos e muito mais, todos unidos contra a demência. O "Camino" foi verdadeiramente inspirador e me motivou a iniciar novas colaborações com uma ampla gama de partes interessadas", observa.