Governo duplica número de leitos neonatais do Hospital Regional de São José e contrata 48 profissionais para o Infantil

Foto: Robson Valverde / SES

O governador Jorginho Mello anunciou que até o fim da semana serão abertos cinco novos leitos de UTI neonatal no Hospital Regional de São José (HRSJ), além de outros dois nesta segunda-feira, 22. Somando-se aos três leitos abertos em abril, a unidade dobrará sua capacidade de atendimento, passando de 10 para 20 leitos.

Já no Hospital Infantil Joana de Gusmão, foram contratados mais 48 profissionais para qualificação do atendimento. Os anúncios vêm para atender as demandas crescentes dos atendimentos infantis no estado.

“Estamos trabalhando para garantir atendimento a nossas crianças e bebês, que sofrem nessa época do ano com essas mudanças bruscas de temperatura e precisam de atendimento. Além de leitos, outras ações já estão em andamento, como ampliação das emergências”, ressaltou o governador.

De acordo com o Painel de Leitos de UTI SUS, são 1.183 leitos ativos em Santa Catarina. Destes, 824 adultos, 238 neonatal e 121 pediátricos.

Outras ações

Compreendendo que o sistema de saúde trabalha em rede, está sendo organizada a conversão de leitos neonatal do Hospital Materno Infantil Santa Catarina (HMISC) para leitos de UTI pediátrica. Além disso, a secretária Carmen Zanotto, está também alinhando com os hospitais contratualizados a ampliação da disponibilidade de leitos.

A partir do decreto de situação de emergência em saúde pública nos hospitais da Grande Florianópolis, está prevista a ampliação e a construção de uma nova emergência no Hospital Infantil Joana de Gusmão, além de mais 20 leitos de UTI para o mesmo hospital. Na Maternidade Carmela Dutra, além de todas essas melhorias internas, a proposta é também ampliar os leitos de UTI. Já no Hospital Regional, os planos são para uma nova emergência, com a ampliação da estrutura atual.

A Secretaria da Saúde renovou, no início de março, os contratos com sete unidades hospitalares para o atendimento dos pacientes infantis. Essas unidades complementam a rede própria da Secretaria.

Tiveram seus contratos renovados os Hospitais:

? Hospital Helmuth Nass, em Biguaçu, com 10 de UTI neonatal.

? Hospital Oase, em Timbó, com 10 de UTI neonatal;

? Hospital Hélio dos Anjos Ortiz, em Curitibanos, com 5 de UTI neonatal;

? Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, com 6 de UTI pediátrica;

? Hospital e Maternidade Jaraguá do Sul, com 6 de UTI pediátrica;

? Hospital Seara do Bem, em Lages, com 5 de UTI pediátrica;

? Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, com 4 leitos de UTI neonatal.

Caso o número de solicitações de leitos de UTI exceda a disponibilidade de leitos SUS disponíveis nas macrorregiões, e, havendo necessidade, a Central Estadual de Regulação de Internações Hospitalares (CERIH) faz a busca na rede privada, realizando a contratação de leitos para suprir a demanda.

Importante

A SES orienta que, nos casos de menor gravidade, as famílias procurem as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que são fundamentais para o pleno funcionamento do SUS, colaborando para a diminuição das filas nas emergências dos hospitais. Da mesma forma, solicita-se que pais e familiares mantenham as cadernetas de vacinação em dia.