Coronel Bicaco celebra investimento de R$ 686 mil na aquisição de veículos e implementos agrícolas

Uma solenidade em frente à Prefeitura Municipal, na manhã da sexta-feira (24/6), marcou a entrega oficial de uma van e de maquinários agrícolas. As aquisições, realizadas através de processos licitatórios, custaram R$ 686.231,00, sendo R$ 470 mil oriundos de emendas do deputado federal Pompeo de Mattos e R$ 216.231,00 de contrapartida do município.

Autoridades do Executivo e do Legislativo; lideranças políticas locais, regionais e estaduais; funcionários públicos; convidados e população em geral, prestigiaram o ato.

— É um motivo de alegria entregar esse veículo para a saúde e os equipamentos para a Secretaria da Agricultura, que vai atender o homem do campo — frisou o vice-prefeito, Arleu Valadar.

— Em nome da nossa comunidade, da nossa administração, queremos te agradecer Pompeo por tudo que tem ajudado nosso município — finalizou o vice-prefeito.

— Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui, hoje, entregando esses equipamentos para a agricultura. Equipamentos estes que ajudarão a produzir alimentos — disse o prefeito Jurandir da Silva. Ele ressaltou que esse investimento não vai resolver todos os problemas enfrentados pelos agricultores, mas auxiliará na produção dos alimentos.

O prefeito lembrou da reunião ocorrida no gabinete e que discutiu um antigo gargalho: o transporte de pacientes. — O Pompeo me disse que tinha R$ 150 mil para custeio da saúde. Na hora firmamos um acordo com ele e com a bancada do PDT — destacou o chefe do Poder Executivo.

Por fim, o prefeito agradeceu o apoio do deputado e lhe desejou sorte nas eleições de outubro.

O parlamentar, por sua vez, salientou que a atual Administração Municipal tem deixado marcas positivas na história. — Temos uma parceria muito boa, prefeito [Jurandir da Silva]. Estou completando 20 anos como deputado federal e todos os anos mandei emendas para Coronel Bicaco — frisou Pompeo de Mattos.

O deputado federal revelou que em novembro deste ano destinará outro recurso financeiro para o município. — Enquanto eu estiver em Brasília, vou mandar emendas para Coronel Bicaco — reiterou Pompeo de Mattos.

A van, com capacidade para 18 passageiros, será utilizada no transporte de pacientes para Tenente Portela, Ijuí e outros centros de referência em saúde. Já a destinação dos equipamentos agrícolas depende da decisão conjunta entre Secretaria da Agricultura, Emater-Ascar, Conselho Agropecuário e Prefeitura Municipal.

