Em Joinville, governador anuncia abertura de novos leitos de UTI e meta para dobrar cirurgias eletivas

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O governador Carlos Moisés anunciou a abertura de novos leitos de UTI neonatal e pediátricos durante uma visita ao Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville, na manhã desta sexta-feira, 24. Até a próxima semana, serão abertos 21 leitos intensivos em Santa Catarina - 10 destes estão na unidade infantil de Joinville. Desde a decretação da situação de emergência em saúde, no começo deste mês, o Governo do Estado abriu outros 20 leitos de UTI para crianças e recém-nascidos. A meta do Executivo estadual é disponibilizar 92 novos leitos deste tipo até agosto.

Além disso, o governador também anunciou que o Estado dobrará o número de cirurgias eletivas realizadas mensalmente. Atualmente são 11 mil procedimentos por mês, em média, e a quantidade passará para 22 mil. Segundo Carlos Moisés, os serviços já estão contratualizados. O chefe do Executivo estadual salienta que o enfrentamento à pandemia de Covid-19 deixou sequelas no sistema de saúde e que o Governo está trabalhando para elevar o patamar dos serviços oferecidos à população.

“Temos um problema na saúde, uma sequela da guerra que lutamos contra a Covid-19 nos últimos dois anos. Para combater esse problema, concluímos ainda ontem a contratação de 22 mil cirurgias eletivas por mês - o dobro das 11 mil realizadas atualmente. Se os hospitais entregarem o que o governo contratou, até o fim do ano acabaremos com a fila das eletivas, um problema histórico do nosso estado. Também vamos abrir 21 novos leitos de UTIs já na próxima semana - totalizando 92 novos leitos de UTIs até o final de agosto. Sei que a saúde pública está longe do que nós gostaríamos e do que os catarinenses esperam. Mas, com trabalho sério, tenho certeza de que vamos lutar e vencer essa batalha”, destaca o governador.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O secretário de Estado da Saúde, Aldo Baptista Neto, revela que o Governo está trabalhando em parceria com os municípios para que eles ampliem a oferta de serviço pediátricos. Dessa maneira, haverá um distensionamento nas unidades de média e alta complexidade administradas pelo Estado.

“A nossa estratégia passa pelo apoio aos municípios para eles estruturarem as suas unidades básicas de saúde. Estamos investindo R$ 60 milhões até agosto para o fortalecimento da atenção básica. Com mais médicos e ampliando os horários de atendimento, nós iremos distensionar os atendimentos nas portas especializadas”, conta Neto.

10 novos leitos no Hospital Infantil de Joinville

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Inaugurado em 2008, o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria é referência para a região Norte do Estado. A unidade conta com 40 leitos de UTI – sendo 20 neonatal e 20 pediátricos. Nesta sexta-feira, o governador visitou o espaço que está sendo preparado para receber mais 10 leitos intensivos pediátricos, passando o total da unidade para 50. Segundo a diretora do hospital, Estela Mari Galvan Cuchi, a nova ala deverá ser disponibilizada à população na próxima quarta-feira, 29.

“É uma ação de extrema importância. Essa visita do governador foi muito positiva, até como uma forma de reconhecimento do trabalho. Esses 10 novos leitos de UTI agregam muito e serão permanentes. No dia 29, eles entram em funcionamento e proporcionarão um ganho gigante para Joinville e Santa Catarina”, diz a diretora.

O Governo do Estado investiu R$ 2 milhões para a compra dos equipamentos da nova ala de UTI e arcará com R$ 450 mil mensais para o custeio até que os leitos sejam homologados pelo Governo Federal.

