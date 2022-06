Prefeitura abre processo administrativo para apurar conduta de diretora que mordeu aluno

A Prefeitura de Tenente Portela se pronunciou sobre o caso da diretora que está sendo investigada pela Polícia Civil por ter mordido uma criança de 4 anos na escola que ela coordena.

Segundo a nota da prefeitura, estão sendo tomadas todas as medidas para esclarecer o fato. Um processo administrativo foi aberto para apurar a conduta da diretora.

Questionada, a prefeitura informou que a diretora não foi afastada das funções e que qualquer outra situação será avaliada a partir da abertura do processo administrativo.

A nossa reportagem teve acesso ao áudio que teria sido enviado pela diretora para a mãe da criança. “Com certeza mãe, eu como diretora não poderia ter feito o que fiz. Não mordi forte, só apertei, como quando a gente brincava quando criança de fazer reloginho no amiguinho que estava brincando. Só isso que eu fiz, mas infelizmente eu tinha vontade de morder de verdade, porque o seu filho foi muito malcriado com os coleguinhas hoje. Eu gostaria de fazer mais um registro com a senhora lá na escola. Me procure em horário de expediente que a gente conversa, porque uma criança assim é complicado de trabalhar. Vou te dizer bem sinceramente.” Diz o suposto áudio da diretora.

