Educação de Derrubadas promove Formação Continuada para Profissionais da Educação

Na primeira semana mês de junho foram realizados encontros de Formação Continuada para os Profissionais da Educação, do Município de Derrubadas.

As formações foram divididas conforme a área de atuação do professor e modalidades de ensino.

Os professores das turmas do 4º ao 9º ano, do Ensino Fundamental, experienciaram estratégias didáticas e metodológicas para aperfeiçoarem o seu trabalho com o material didático do Sistema de Ensino do Aprende Brasil. Sistema implantado no Município de Derrubadas, no ano de 2021, nas turmas do 5º ao 9º ano e ampliado, em 2022, para as turmas do 4º ano.

Para os professores dos Anos Iniciais, 1º ao 3º ano, a SMECD oportunizou uma formação voltada às Práticas de Alfabetização.

As Professoras, estagiárias e Agentes Educacionais, das turmas de Educação Infantil do município, participaram de um curso de Formação Continuada cujo propósito principal foi a apresentação de materiais didáticos, jogos e brincadeiras utilizados nas práticas docentes, de educação infantil, com foco no desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem estabelecidos nos 5 Campos de Experiências previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os encontros ocorreram de forma presencial, tendo como local a Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.