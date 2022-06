Segunda dose de reforço contra a covid-19 é ampliada para pessoas a partir de 40 anos

A Secretaria da Saúde (SES) definiu com os municípios ampliar, a partir desta terça-feira (21/6), a segunda dose de reforço conta a covid-19 para as pessoas com 40 anos ou mais de idade. A recomendação, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, após o intervalo de quatro meses da aplicação do primeiro reforço.

Também houve uma atualização no esquema recomendado para quem fez o esquema primário com a Janssen (de dose única). Quem tem 18 anos ou mais deverá receber um segundo reforço quatro meses após o primeiro reforço. Aqueles com idade superior a 40 anos precisam agora de um terceiro reforço, que deverá ser aplicado após o intervalo de quatro meses do segundo.

O avanço nas idades pode variar de município para município de acordo com a disponibilidade de doses. Neste momento, a Secretaria estadual da Saúde dispõe de estoque de vacinas para atender municípios que solicitarem, além de manter a vacinação dos demais grupos de acordo com os esquemas preconizados.

Nova recomendação da Janssen

Quem iniciou o esquema vacinal com a dose única da Janssen (esquema primário de dose única) também deverá reforçar a proteção contra o vírus. Em novembro de 2021, já havia sido recomendado um primeiro reforço para esse público, que deveria ocorrer dois meses após a dose inicial única e poderia ser com os imunizantes da Janssen, Pfizer ou AstraZeneca.

Agora, essas pessoas (independentemente da idade) podem realizar um segundo reforço, com o intervalo de quatro meses do primeiro reforço. Quem tem 40 anos ou mais, deve ainda fazer um novo reforço (terceiro reforço ou, no caso da Janssen, a quarta dose). Não há alteração no esquema para quem recebeu Janssen como alguma dose de reforço.