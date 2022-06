Hospital de Caridade São Jerônimo inaugura 22 leitos com investimentos do governo

Novos leitos inaugurados incrementam hospital que é mantido pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado do RS - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Hospital de Caridade São Jerônimo, localizado na cidade de São Jerônimo, inaugurou, nesta segunda-feira (20/6), 22 novos leitos de internação clínica com investimentos do governo do Estado. O governador Ranolfo Vieira Júnior e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, visitaram as dependências da instituição, que recebeu um aporte de R$ 8 milhões do Programa Avançar em 2021 e 2022.



Além de custear os leitos, todos para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), as verbas foram destinadas para as obras do Centro Cirúrgico, do Centro de Parto Normal e da Central de Material Esterilizado (CME) e para aquisição de equipamentos.

Todos os novos leitos são destinados para atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

“Esta inauguração é muito representativa e mostra que estamos no caminho certo. Quando assumimos a gestão, o governo tinha muitas dívidas, inclusive com falta de repasses financeiros a hospitais. Nós viramos o jogo e garantimos investimentos de R$ 6,5 bilhões com o Programa Avançar, sendo mais de R$ 542 milhões para a saúde”, disse Ranolfo. “Tudo isso aconteceu graças às reformas e à agenda de reestruturação que implementamos. Hoje, podemos colher os frutos e promover entregas como essa. Quero voltar aqui em dezembro para ver as demais obras concluídas.” Na cerimônia, o governador foi homenageado pela prefeitura de São Jerônimo com a Medalha Mérito da Saúde.

Ranolfo destacou que, dos R$ 6,5 bilhões alocados no Programa Avançar, mais de R$ 542 milhões foram destinados para a saúde - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Arita ressaltou a eficiência da equipe profissional da instituição e destacou que há potencial para crescimento dos serviços prestados. "Aqui muitas pessoas se salvaram durante a pandemia e muitas outras irão se salvar por meio dos investimentos realizados neste momento. Gente não só da região Carbonífera, mas do Estado inteiro", projetou.

A secretária ainda frisou que o valor investido pelo governo auxiliará o hospital a realizar um sonho e suprir uma carência da região: a hemodiálise. Atualmente, os pacientes do SUS precisam se deslocar até Guaíba ou Santa Cruz do Sul para serem atendidos nesta especialidade.

O hospital, que é mantido pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, é considerado de média complexidade e conta com serviços de cirurgia, pediatria, obstetrícia e medicina geral. Dispõe de pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, centro obstétrico, central de material esterilizado e laboratório próprio, sendo referência para 400 mil moradores da Região Carbonífera e da Costa Doce.

Durante a pandemia de covid-19, foram abertos 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para pacientes com a doença. A ação também teve suporte do governo estadual. O servidor público Edson Viana foi um dos pacientes tratados naquele período. “Tive covid e fiquei 33 dias em coma e cinco na UTI. Só estou aqui hoje pelo serviço do hospital e o atendimento das equipes”, relatou.

O hospital realiza por mês, aproximadamente, 2,5 mil atendimentos no pronto-socorro, 250 cirurgias, 450 internações, 70 partos, 1,3 mil consultas em especialidades e 16 mil exames laboratoriais por meio do SUS. “Antes da pandemia, não tínhamos leitos de UTI. Hoje, além deles, temos esses novos e outras obras a caminho. Uma estrutura de primeiro mundo para a cidade e toda a região”, afirmou o prefeito de São Jerônimo, Evandro Heberle.

O incremento mensal após a conclusão da ampliação será de 1,5 mil atendimentos no pronto-socorro, 150 cirurgias, 150 internações, 30 partos, 700 consultas em especialidades e 4 mil exames laboratoriais, conforme explicou o diretor do hospital, João Batista Pozza. “É uma satisfação contar com o apoio. Temos um espaço cada vez mais qualificado e com um tratamento diferenciado para a população”, finalizou.

Obras e investimentos

Convênio 1 – Equipamentos para ampliação do hospital (incluindo os 22 novos leitos)

Valor: R$ 4.577.455,78

Pago em dezembro de 2021

Convênio 2 – Reforma e conclusão de obra para instalação do centro cirúrgico e centro de parto normal

Valor: R$ 3.428.877,06

Pago em de maio de 2022