Coronel Bicaco: Edis mostram preocupação com demora no início do asfaltamento até Campo Santo

Através de financiamento junto ao Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a Administração Municipal de Coronel Bicaco pretende pavimentar com asfalto a estrada que liga a BR 468 e a comunidade de Campo Santo. O Projeto de Lei autorizando a operação bancária foi aprovado pela Câmara de Vereadores em dezembro de 2021.

A demora para o início das obras está preocupando os edis, que comentaram o assunto na sessão ordinária da terça-feira (14/6).

Itamar Sartori (PP) disse que o valor previsto no projeto não é mais suficiente para o asfaltamento dos 8,6 quilômetros. — Eu tenho preocupação porque sei que o custo de tudo está aumentando. A viabilidade hoje é um calçamento — salientou o progressista.

Para Antônio Martins (PP), o projeto do financiamento será um dos mais polêmicos da atual legislatura. — Houve muitas divergências e caras torcidas — lembrou o presidente do Poder Legislativo. O edil prometeu cobrar com veemência a realização das obras que irão beneficiar as localidades de Campo Santo, Reassentamento e Paineira.

Paulo Hermel (PDT) revelou que já foi questionado sobre o asfalto. — Está tudo encaminhado para sair. Mas o que me preocupa não é a demora em começar as obras e, sim, o aumento da taxa Selic. Acredito que o Poder Executivo precisa estudar a viabilidade do projeto — afirmou o pedetista.

Luiz Flávio Rangel (PP) disse que os parlamentares que votaram contra o projeto de financiamento não eram contra o asfalto, mas, sim, pediam a revisão dos valores e de detalhes técnicos da pavimentação.

Lucas Santos da Cruz (PDT) contou que manteve contato com a Administração Municipal e que a previsão para publicação do edital de asfaltamento até Campo Santo é fim deste mês. Ele reiterou que os vereadores e os moradores estão preocupados, no entanto, frisou que uma obra deste tamanho não acontece do dia para noite.

