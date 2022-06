Vereador sugere criação de bônus para moradores de Coronel Bicaco que fazem a separação correta do lixo

A partir das reclamações oriundas de moradores quanto aos restos de resíduos que sobram nas lixeiras implantadas em vários pontos da cidade, o vereador Itamar Sartori (PP) sugeriu a criação de bônus para os cidadãos que fazem a separação correta do lixo.

Na sessão ordinária do dia 14 de junho, ele defendeu a elaboração de um anteprojeto de lei para contemplar pessoas que trabalham com a reciclagem de materiais e aquelas que realizam a separação correta dos resíduos, especialmente o orgânico.

O progressista citou o exemplo do ‘Pila Verde’, instituído pela Prefeitura de Santiago. — Uma vez por semana, os moradores levam o lixo orgânico em um local determinado pela prefeitura e ganham um vale para compra de verduras e de hortifrutigranjeiros produzidos por agricultores do município — explicou Itamar Sartori.

— Esse projeto vai eliminar o problema do lixo orgânico nas lixeiras, cheirando mal e apodrecendo. Os responsáveis vão recolher apenas os resíduos secos — frisou o vereador.

Segundo Itamar Sartori, a Prefeitura Municipal usará os materiais orgânicos para compostagem. — Isso vai gerar adubo orgânico que depois será distribuído para os produtores de hortifrutigranjeiros. Ou seja, ninguém perde — finalizou o progressista.

