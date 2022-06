Miraguaí conclui base de concreto para reservatório de água no Irapuá

O prefeito Valdelirio Pretto da Silva (Pretinho) e o vice-prefeito Leonir Hartk (Neco) que acompanham desde o início das obras, destacaram se tratar de uma reivindicação de muitos anos da comunidade que vinha sofrendo consequências no abastecimento de água.

