Coronel Bicaco promoverá Seminário Regional de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher

Promoção é da equipe técnica do projeto ‘Bem me Quero’, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (Foto: Divulgação | ASCOM Coronel Bicaco)

No próximo dia 12 de agosto acontecerá no Salão de Eventos do Paradouro Cassemiro Antoniolli, o Seminário Regional de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher. A promoção é da equipe técnica do projeto ‘Bem me Quero’ – vinculado à Secretaria Municipal da Assistência Social de Coronel Bicaco.

O evento é direcionado para profissionais atuantes no âmbito da Região Celeiro, nas áreas de serviço social, psicologia, enfermagem, jurídico, gestores de assistência social, saúde e agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar.

O seminário visa a troca de ideias e informações, além de orientações e relatos de experiências regionais. Também será aberto espaço para debates pertinentes aos serviços de prevenção e atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica.

Já está confirmada a presença da Patrulha Maria da Penha do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e de representantes do Departamento de Políticas para Mulheres, da Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

