Rio aplicará 2ª dose de reforço a partir de 40 anos, na terça-feira

A partir da próxima terça-feira (21), todas as pessoas com 40 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço contra a covid-19 na cidade do Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito hoje (17) pelo prefeito Eduardo Paes através das redes sociais. Pelo Twitter, Paes informou que o intervalo deve ser de pelo menos 4 meses, após a primeira dose de reforço.

Para imunizar a população contra a covid-19, os postos de saúde da cidade do Rio de Janeiro abrem hoje e amanhã (18) das 8h às 12h. Estão sendo aplicadas as duas primeiras doses da vacina para todos com cinco anos ou mais que ainda não se vacinaram.

A primeira dose de reforço está sendo aplicada a todos que têm 12 anos ou mais. O intervalo entre a primeira e a segunda doses varia de acordo com o tipo de vacina: Pfizer (21 dias), CoronaVac (4 semanas), AstraZeneca (8 semanas).

Já o intervalo entre a segunda dose e a primeira dose de reforço é de, no mínimo, 4 meses para a Pfizer, CoronaVac e AstraZeneca. Para quem se imunizou com a dose única da Janssen, o intervalo para a primeira dose de reforço é de 2 meses.

O intervalo entre a primeira dose de reforço e a segunda é de 4 meses, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.