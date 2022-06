DF libera 4ª dose contra covid-19 para pessoas a partir de 40 anos

O Distrito Federal começou hoje (16) a aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com 40 anos ou mais. A informação foi anunciada pelo governador Ibaneis Rocha nas redes sociais.

Os locais onde as vacinas estão sendo aplicadas podem ser consultado na página da Secretaria de Saúde do DF na internet .

Até então, a segunda dose de reforço, ou quarta dose de vacina, estava disponível para pessoas com 50 anos ou mais , além de profissionais de saúde. Até agora, pouco mais de 232 mil pessoas tomaram a quarta dose na capital do país.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, as vacinas contra a covid-19 e contra a gripe podem ser aplicadas de forma simultânea, na mesma visita ao posto de saúde. A campanha anual de imunização contra a gripe segue em vigor no Distrito Federal.