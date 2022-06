Estado assina convênio para abertura de novos leitos de UTI pediátrica e neonatal e construção de nova torre do Hospital Azambuja

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina Mantendo o trabalho de ampliação de assistência à saúde da população catarinense, o governador Carlos Moisés assinou convênio no valor de R$ 12 milhões para a construção da nova torre do Hospital Azambuja, em Brusque. Além disso, foram repassados mais R$ 5 milhões para abertura de dois novos leitos de UTI pediátrica e 10 neonatais, que estarão em funcionamento até o fim do mês. O ato ocorreu na tarde desta quarta-feira em agenda na região do Vale do Itajaí. A nova torre com seis andares permitirá a ampliação do centro cirúrgico que hoje conta com seis salas e passará a contar com 10. Também serão instalados UTI Neonatal com 10 leitos de cuidados avançados e seis leitos de cuidados intermediários, lactário, leitos de internação clínica, 20 leitos de UTI adulto, salas de centro cirúrgico e Central de Material Esterilizado. Com o projeto, serão beneficiados cerca de 300 mil habitantes não só do município de Brusque, mas de toda a região. Além do investimento do Governo do Estado, o hospital terá uma contrapartida de cerca de R$ 2 milhões. Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina :: Leia também: Governo do Estado inicia ampliação de leitos nas unidades hospitalares catarinenses Governo do Estado repassa R$ 40 milhões para finalização do Complexo Madre Teresa

O repasse de verba para a abertura dos leitos infantis faz parte da estratégia do Governo do Estado para o enfrentamento da emergência em saúde. No Hospital Azambuja,serão abertos 12 dos 82 leitos entre neonatal e pediátricos previstos. “O Hospital atendeu à solicitação SES e compreendeu a urgência do momento, adiantando a abertura dos 10 leitos de UTI neonatal que posteriormente serão transferidos para a nova torre”, explica o secretário de Estado da Saúde, Aldo Neto. “Momentos como este são o reflexo do trabalho desenvolvido por este governo. São ações de curto e longo prazo sempre com o objetivo de promover o acesso mais próximo aos serviços de saúde”, complementa.

A unidade participa da Política Hospital Catarinense, sendo hospital de porte IV, podendo receber o teto de R$ 1 milhão ao mês, atendendo às especialidades de neurologia, obstetrícia, psiquiatria, ginecologia, pediatria clínica e cirúrgica, clínica geral e hospital dia.

“A construção da Torre representa um marco na história do Hospital Azambuja, que comemora neste mês de junho, 120 anos de trajetória. Ela significa não só a ampliação de nossa estrutura, mas dos serviços oferecidos à população e reconhecemos que a assinatura deste convênio com o Governo do Estado, é o que tornará este projeto uma realidade. Carlos Moisés é o primeiro governador que olhou com carinho para a saúde” afirmou o diretor Administrativo Hospita Azambuja, Padre Nélio Roberto Schwanke.