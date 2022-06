Senado comemora Dia Mundial da Ufologia em sessão especial

A sessão especial atende a requerimento do senador Eduardo Girão - Roque de Sá/Agência Senado

Os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia — ramo de pesquisa sobre objetos voadores não-identificados (OVNIs) e fenômenos relacionados — serão comemorados pelo Senado em sessão especial semipresencial agendada para sexta-feira (24), às 10h. A lista de convidados ainda será divulgada.

A comemoração foi criada como referência ao dia 24 de junho de 1947, data em que houve o registro de muitas observações de OVNIs em vários países, incluindo o Brasil. A sessão especial atende a requerimento (RQS 193/2022) do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) e outros, aprovado em plenário em 16 de março.

Na justificação de seu requerimento, Girão menciona o interesse histórico da Humanidade na existência de vida em outros planetas — hipótese que considera estatisticamente provável —e sua possível correlação com certos avistamentos que as Forças Armadas dos Estados Unidos denominam “fenômenos aéreos inexplicados”. Ele condenou o “tabu” das autoridades internacionais em torno do tema e enalteceu o papel dos praticantes de ufologia, que, segundo ele, fazem o trabalho de averiguação e divulgação que deveria caber aos governos.

O Brasil desponta neste cenário como a primeira nação a admitir oficialmente que os OVNIs existem de fato e têm procedência extraterrestre. Isso se deu eum uma reunião aberta à sociedade, militares e imprensa ocorrida na Escola Superior de Guerra (ESG), no Rio de Janeiro, em 1954, quando o então capitão da Aeronáutica João Adil de Oliveira declarou aos presentes a realidade destes objetos voadores e suas características tecnológicas avançadas. A França só faria o mesmo, vindo em segundo lugar, em 1976, 22 anos depois”, comentou Girão.