Comissão que investiga desaparecimento de Dom e Bruno pode definir plano trabalho na segunda-feira

A Comissão Externa Temporária criada para investigar o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo pode se reunir na segunda-feira (20). A intenção é de que sejam escolhidos o presidente, vice-presidente e o relator da comissão. Também há previsão de definição do plano de trabalho. A informação é da assessoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que sugeriu a criação do colegiado.

Dom Philips, correspondente do jornal britânico The Guardian, e Bruno Araújo Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai), desapareceram no dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. Até a tarde desta quarta-feira (15), dois suspeitos haviam sido presos.

O pedido de criação da Comissão, feito pelo senador Randolfe, foi aprovado pelo plenário na última segunda-feira (13). “Na reunião formal do dia 20 teremos uma definição logística e estrutural da viagem ao interior do Amazonas e também um encaminhamento mais completo sobre como a comissão atuará durante os próximos dois meses”, explicou Randolfe, por meio de sua assessoria. A reunião, ainda não confirmada, está prevista para as 11 horas.

A intenção é investigar também o aumento dos casos de violência na Amazônia e omissões na proteção de ativistas ambientais. “Não podemos permitir a continuação desses ataques a comunidades tradicionais e defensores da preservação da floresta”, disse o parlamentar.

Integrantes

Também por meio de sua assessoria, o presidente do Parlamento Amazônico (Parlamaz), senador Nelsinho Trad (PSD-MS), informou que fará parte da Comissão e que já se reuniu virtualmente, nesta quarta-feira (15), com outros indicados para compor colegiado.

"Precisamos esclarecer à sociedade o que houve. Eu sou presidente do Parlamaz, são oito países que têm território amazônico e os parlamentares internacionais também estão me demandando. Urge que essa comissão organize sua estrutura e seu plano de trabalho e uma visita local para gente sentir o que está acontecendo. É diferente você ir lá e sentir o que está se passando", disse Nelsinho Trad.

Além de Randolfe Rodrigues e Nelsinho Trad, confirmaram que farão parte da Comissão os senadores Telmário Mota (Pros-RR), Eliziane Gama (Cidadania-MA), Humberto Costa (PT-PE) e Eduardo Velloso (União-AC).