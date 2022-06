Governo anuncia investimento de mais R$ 73,4 milhões em nova etapa do Avançar na Saúde

O governo do Estado lançou, nesta quarta-feira (15/6), no Palácio Piratini, a quarta etapa do programa Avançar na Saúde. Com aporte de R$ 73,4 milhões, a nova fase priorizará a saúde bucal e a qualificação da rede materno-infantil. O anúncio dos investimentos foi conduzido pelo governador Ranolfo Vieira Júnior e pela secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Somadas as quatro fases do programa, o investimento do Estado já alcança R$ 542,5 milhões na qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul.

“É o maior investimento dos últimos 20 anos na saúde no Estado. Quando assumimos o governo, somente na área da saúde, o Estado acumulava dívidas de mais de R$ 1 bilhão com hospitais e municípios, devia para todos os fornecedores e sequer pagava os salários em dia. Com as reformas estruturais importantes que fizemos, com o apoio da Assembleia Legislativa, conseguimos ajustar as contas e mudar essa realidade", disse o governador. "O projeto Avançar é a concretização disso, com aportes históricos sendo destinados para todas as áreas. Os investimentos em saúde são ainda mais especiais, significam proteger a vida e cuidar das pessoas."

A secretária Arita e o governador detalharam os investimentos do Avançar na Saúde em cerimônia realizada no Palácio Piratini - Foto: Felipe Dalla Valle / Palácio Piratini

Dos recursos anunciados, R$ 21,4 milhões serão investidos na aquisição de equipamentos odontológicos para as equipes de Saúde Bucal das unidades de saúde da Rede Bem Cuidar/RS, voltada para a atenção básica. Cada uma das 428 prefeituras que aderiram ao programa receberá R$ 50 mil em parcela única.

“É a primeira vez na história de investimentos do Estado que estamos valorizando a saúde bucal e os equipamentos para os consultórios dentários. O Avançar na saúde, dentro das quatro fases, já tem inúmeros resultados e entregas concretas e está efetivamente melhorando a vida das pessoas”, destacou Arita.

Outros R$ 51,5 milhões serão investidos, nesta etapa, em 35 hospitais de todas as regiões do Estado para qualificação da rede materno-infantil, apoio ao funcionamento do Programa Assistir e melhoria dos centros cirúrgicos. No total, as quatro fases do Avançar na saúde já destinaram R$ 396,1 milhões somente para a qualificação da rede hospitalar.

Confira o detalhamento dos investimentos e os hospitais e municípios beneficiados.