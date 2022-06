Vereador pede a construção de quebra-molas em rua de Coronel Bicaco

Por meio de proposição apresentada na sessão ordinária da segunda-feira (6/6), o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) reivindicou a construção de um quebra-molas na Rua Severino Dias, nas proximidades da oficina de Alcides Pezini.

Ao defender o pedido, o progressista disse que a via urbana não está em boas condições, mas isso não impede que motoristas trafeguem em velocidade considerada alta. — Temos que evitar que as pessoas corram algum tipo de risco — argumentou Luiz Flávio Rangel.

Posta à apreciação do plenário, a proposição nº 019/2022 foi aprovada por unanimidade.

