Edil solicita criação de sala de informática em escola municipal de Coronel Bicaco

Na sessão ordinária do dia 6 de junho, o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT) pediu, através de proposição, a instalação de uma sala de informática na escola municipal Rui Barbosa.

Segundo ele, a demanda foi apresentada pelos professores do próprio educandário. — Vamos conversar com a secretária municipal de Educação para elaborarmos um projeto para criação da sala de informática — afirmou o pedetista.

Colocada em votação, a proposição nº 018/2022 foi aprovada de maneira unânime.

