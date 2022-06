Governo do Estado repassa R$ 40 milhões para finalização do Complexo Madre Tereza

O Governo do Estado anuncia, nesta terça-feira, em ato oficial em Itajaí, a finalização do repasse de R$ 40 milhões para o Hospital Marieta Konder Bornhausen, para que sejam instalados aparelhos e mobiliário na nova torre, que teve investimento de R$ 95 milhões para a construção da estrutura.

O Complexo Madre Teresa contará com Urgência e Emergência, Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), Ambulatório, Banco de Leite, 241 leitos de internação, 20 leitos de UTI Adulto e 10 de UTI Neonatal, 10 leitos de Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), 12 salas cirúrgicas sendo 3 obstétricas, Central de Materiais Esterilizados (CME) e Unidade de Alta Complexidade Oncológica (Unacon).

“Itajaí é mais uma cidade que ganhará reforço importante para a saúde. Esse complexo é uma nova realidade, uma iniciativa que vai garantir um atendimento com mais eficiência e qualidade, não apenas para os moradores do município, mas de toda região”, diz o governador Carlos Moisés.

“O hospital é um dos principais equipamentos em saúde para Foz do Rio Itajaí, e a entrega desse complexo trará ainda mais qualidade de atenção à população dessa região. Essa é a forma de trabalhar do governo de Santa Catarina, com mais serviços, qualidade e mais próximo de quem necessita”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Aldo Neto.

Do último aporte de R$ 40 milhões, parte é decorrente do Pacto pela Saúde, sendo que R$ 35 milhões já foram repassados à unidade. Os outros R$ 4.350.710,65 deverão ser liberados em junho após a aprovação do Relatório de Identificação de Intervenções pelo BNDES.

Desde que a obra foi retomada pela nova construtora, a SES realiza convênios para finalização do prédio. Em 2020, a pasta repassou R$ 881,9 mil para abertura de 40 leitos de UTI e 41 de internação, ambos de Covid-19. Também foram repassados quase R$ 3,6 milhões para aquisição de mobiliário, R$ 1,8 milhão para a conclusão de obras do convênio com a construtora anterior, R$ 9 milhões para a compra de equipamentos de grande porte que dependiam de obras para serem instalados (focos cirúrgicos, estativas e raios-x), e R$ 2,1 milhões para a finalização da obra do novo prédio.

Além disso, a SES enviou 78 respiradores pulmonares para serem usados em pacientes Covid que vão permanecer na unidade. Atualmente, o Hospital conta com 329 leitos SUS entre Unidades de Terapia Intensiva adulto e Neonatal, cardiologia, neurologia, oncologia e obstetrícia.