Vista Gaúcha recebe autorização para licitar asfalto entre a cidade e Bom Plano

Em audiência realizada na manhã de hoje, 14, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, acompanhado pelo Deputado Juvir Costela, recebeu da Secretaria de Estado de Articulação e Apoio aos Municípios autorização para licitar a obra de asfaltamento entre a cidade e o distrito de Bom Plano.

Na audiência o Governo do Estado foi representado pelo próprio secretário Rafael Mallmann, que disponibilizou a autorização que terá recursos do estado através do Programa Pavimenta RS.

Segundo o prefeito Locatelli, a autorização se deu conforme orçamento que o município havia solicitado. Agora o município de Vista Gaúcha poderá fazer a licitação e realizar a obra tão sonhada por toda a comunidade que irá beneficiar o Distrito de Bom Plano além de várias outras comunidades.

Locatelli destacou que foi fundamental a participação do Deputado Juvir Costella na Audiência que resultou em uma grande conquista para Vista Gaúcha.

