Prefeito e vice vão coordenar pasta de Desenvolvimento Rural de Tenente Portela

O prefeito Rosemar Sala confirmou que não deverá anunciar um novo secretário para responder pela pasta de Desenvolvimento Rural de Tenente Portela em substituição a Mauro Ludwig que deixou o cargo para retornar para a Câmara de Vereadores.

A secretaria que cuida das questões ligadas a setor primário e ao interior do município, principalmente àquelas ligadas à infraestrutura como estradas, será agora coordenada pelo próprio prefeito Sala e pelo vice Leônidas Balestrin. O prefeito afirmou que a decisão é provisória e que poderá ser reavaliada em outra oportunidade. Ele também disse que informalmente e incialmente o vereador Ludwig vai auxiliar os mandatários neste trabalho.

Em reposta aos questionamentos feitos por nessa reportagem o prefeito disse também que o vice-prefeito vai ficar mais à frente da pasta, mesmo dividindo com outros compromissos, mas que ele, pessoalmente, vai diariamente no inicio do expediente direcionar algumas ações que serão adotadas pela pasta.

