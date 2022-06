Prefeitura de Tenente Portela fará ponto facultativo na próxima sexta-feira

A Prefeitura de Tenente Portela anunciou que fará ponto facultativo na próxima sexta-feira, 17, em decorrência do feriado de Corpus Christi que será comemorado nesta quinta-feira, 16.

O decreto do assinado pelo prefeito Rosemar Sala não abrange a Casa Lar de Acolhimento da Criança e do Adolescente que terá atendimento normal.

Os casos de urgência e emergência da área de saúde serão atendidos no Hospital Santo Antônio.

