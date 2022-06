Governo autoriza a construção de microaçudes em Bom Progresso

Governador Ranolfo e secretário Domingos Velho Lopes conduziram a apresentação do projeto e o ato de assinatura no Piratini - (Foto: Itamar Aguiar / Palácio Piratini)

O Governo do estado anunciou nesta terça-feira uma série de investimentos em agropecuária e desenvolvimento rural, através do programa Avançar. Dentro dos investimentos foram anunciados a escavação de microaçudes em 21 municípios que beneficiarão diretamente 245 famílias através da possibilidade de armazenamento de água. A iniciativa visa amenizar os efeitos das estiagens que tem se apresentado de maneira rotineira no estado.

Entre os munícipios beneficiados está Bom Progresso, na Região Celeiro, sendo que os trabalhos de escavação ocorrerão de acordo com contrato que será assinado pela Emater/RS-Ascar, que depois encaminhará para a Secretária Estadual de Agricultura, que vai garantir, para o município, valores equivalentes à contratação de até 24 horas/máquina de escavadeira hidráulica ou equipamento similar por açude.

O Avançar prevê a destinação de R$ 66,3 milhões para a escavação de cerca de 6 mil microaçudes no Estado, contribuindo para a ampliação das reservas de água, maior segurança hídrica em períodos de estiagem e mais produtividade nas propriedades rurais.

Atualmente, 250 municípios estão em fase de apresentação das documentações à Secretaria da Agricultura. Outros 170, já enviaram a documentação completa, conforme estabelecido no Manual Operativo publicado em março. Desses, 86 passam por análise técnica, 63 estão em fase de processamento de despesa e 21 ficaram aptos para celebração do convênio.

