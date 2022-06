Câmara de Tenente Portela aprova contratação de servidores temporários para limpeza urbana

Em uma sessão bastante tensa e com alguns discursos inflamados, a Câmara Municipal de Tenente Portela aprovou por 5 votos a 4, na noite desta segunda-feira, 13, o Projeto de Lei número 42, que autoriza a contratação temporária de seis agentes de manutenção e limpeza urbana para atuar junto a Secretaria de Políticas Estruturantes e de Zeladoria.

O projeto do executivo municipal prevê a contratação de forma administrativa de seis servidores para desempenharem a função em 40 horas semanais com salários de R$ 1.400,00.

A matéria chegou a estar na pauta da sessão passada, dia 6, no entanto, após a discussão, o vereador do PSDB, Derli da Silva, pediu vista e o projeto não foi votado.

Na sessão da noite desta segunda-feira, 13, a composição da casa estava com duas novidades. A suplente do PDT, Dirce Brun Splendor, estava ocupando a cadeira da vereadora Irineia Koch Lena e o vereador do PSDB, Mauro Ludwig, reassumiu a sua cadeira no lugar do suplente Luciano Berta. O suplente do partido do prefeito Rosemar Sala tinha anunciado que era contra o projeto, contrariando a posição da administração e do titular da vaga.

Como o projeto já havia sido discutido na sessão passada coube aos edis apenas a votação. Votaram a favor os vereadores Derli da Silva e Mauro Ludwig do PSDB, Eduardo Ferrari do PT e Natanael Diniz de Campos do MDB. Contra o projeto se posicionaram os vereadores Luis Claudir dos Santos e Dirce Splendor do PDT, Luisa Silva Barth do MDB e Heitor Furini do PP.

Diante do empate, coube ao presidente, Jaine Sales do PP, fazer o voto de minerva e ele, mantendo o posicionamento defendido na sessão passada, votou a favor da matéria, determinando assim, a aprovação por 5 a 4.

