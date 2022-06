Elmano Férrer registra inauguração de primeira etapa de rodovia no Piauí

O senador Elmano Férrer (PP-PI) relatou em pronunciamento nesta terça-feira (14), sua participação, ao lado dos ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Marcelo Sampaio, da Infraestrutura e do general Santos Filho, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), na inauguração da primeira etapa do trecho da BR-316 que liga Teresina à cidade de Demerval Lobão (PI).

Ele disse que o governo federal tem dado apoio ao estado para viabilizar obras para o seu desenvolvimento econômico e social. Citou, como exemplos, a inauguração de uma ponte estaiada, que liga os cerrados do Piauí aos do Maranhão; as obras da BR-135, que corta os cerrados piauienses; o viaduto do Mercado do Peixe, em fase de conclusão e a implantação da BR-235, no Vale do Gurguéia, que liga a cidade de Bom Jesus (PI) à Bahia. Ele ressaltou que a ponte sobre o Rio Parnaíba é projeto de sua autoria e do o ministro Ciro Nogueira.

— Nos últimos três anos, o Piauí tem vivido a rara situação, em sua história, de experimentar o desenvolvimento, de receber investimentos para mudar em definitivo o seu destino. Por essas razões, como porta-voz do povo piauiense, eu manifesto aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento e minha gratidão ao presidente da República, Jair Bolsonaro — afirmou.