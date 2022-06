Paim lembra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa

O senador Paulo Paim (PT-RS) registrou, em pronunciamento, nesta terça-feira (14), o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado anualmente em 15 de junho. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa.

Paim ressaltou que o objetivo da data comemorativa é promover, junto à sociedade, uma cultura coletiva de responsabilidade, cuidados, garantia de direitos e respeito para com essa população, em particular quando vítima do abandono, da negligência e da violência física e psicológica. O senador observou o dever social de cuidar dos idosos “não é apenas uma questão social ou de justiça", mas uma "questão de direitos humanos, de políticas humanitárias".

— A sociedade brasileira precisa, mais do que nunca, se somar a campanhas nacionais, estaduais e municipais, e nelas se engajar, para combater a violência contra a pessoa idosa. Precisamos promover a ampliação dos serviços de cuidado e atenção, capacitar agentes que atuam com os idosos. Precisamos educar. É necessário unir todas as forças humanitárias dos direitos humanos: o poder público, os conselhos municipais de idosos e de jovens — declarou Paulo Paim.

Denúncias

O senador ressaltou, ainda, o aumento dos casos de violência contra as pessoas dessa faixa etária, lembrando que muitos deles não são denunciados às autoridades. Paim enfatizou ser importante denunciar o agressor para combater esse crime. Paim pediu que os cidadãos denunciem casos de violência contra os idosos por meio dos números 100 e 181 do Disque-Denúncia.