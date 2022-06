Covid-19: servidores da saúde com 30 anos recebem 2º reforço no Rio

A cidade do Rio de Janeiro começa a aplicarhoje(14) asegundadose de reforço contra a covid-19 para trabalhadores da saúde com 30 anos ou mais. A partir do dia 21, o segundo reforço contra a covid-19 será estendido aos profissionais de saúde com 18 anos ou mais.

O intervalo entre a primeira e asegundadoses de reforço deve ser de, pelo menos, quatro meses. Também estão mantidas asegundadose de reforço para a população em geral com 50 anos ou mais e a primeira dose de reforço para quem tem 12 anos ou mais.

Postos de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio informou quesexta-feira (17) esábado(18) os postos de vacinação funcionarão só até as 12h.

Acrescentou que 88,2% da população da cidade foram imunizados com as duas primeiras doses da vacina ou com a dose única (da vacina Janssen). O percentual da população com pelo menos uma dose de reforço é de 53,4%.

A parcela de imunizados com as duas doses de reforço chega a 39,9% da população com 50 anos ou mais.