Pedetista afirma que Coronel Bicaco oferece bons serviços na área da saúde

O vereador Paulo Hermel (PDT) usou seu espaço no grande expediente da primeira sessão ordinária do mês de junho para elogiar os trabalhos efetuados pela Secretaria Municipal da Saúde.

— O município tem prestado um bom serviço à comunidade bicaquense. Isso quem fala é o próprio usuário — disse o pedetista.

Paulo Hermel destacou ainda que Coronel Bicaco, juntamente com Redentora, Braga e Miraguaí, conseguiu alterar a referência dos exames de mamografia para o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela. Antes, estes procedimentos eram realizados em Ronda Alta. A mudança de local foi autorizada pela 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

— Isso é um avanço para nós e os municípios vizinhos que estavam trabalhando nesse sentido. Agora vai se conseguir atender melhor e mais próximo. As pessoas não precisarão se deslocar tão longe — frisou Paulo Hermel.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.