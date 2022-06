Coronel Bicaco: Progressista cobra informações do Fundo dos Servidores Municipais

Valor total devido pelo município ao Fundo dos Servidores Municipais, além de juros e multas. Esse é o objeto do pedido de informação de autoria do vereador Leandro Briato (PP) e apresentado na sessão ordinária de 6 de junho. A solicitação é direcionada aos responsáveis pela gestão do fundo.

O progressista justificou seu pedido dizendo que existem controvérsias sobre o valor total devido. — Nós temos que ter documentos e não disque-disque — salientou o edil.

Leandro Briato lembrou que solicitação semelhante já foi enviada ao Poder Executivo. — Agora estamos fazendo esse pedido de informação para o gestor e o presidente do fundo — acrescentou o vereador.

Colocado em votação, o pedido de informação nº 023/2022 foi aprovado de forma unânime.

