Senado cria Comissão para investigar desaparecimento de jornalista e indigenista

O Senado aprovou nesta segunda-feira (13) a criação de Comissão Externa Temporária para investigar o desaparecimento do o jornalista Dom Philips, correspondente do jornal britânico The Guardian, e do indigenista Bruno Araújo Pereira, servidor licenciado da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Criada por meio de requerimento (RQS 474/2022) apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), a Comissão atuará durante 60 dias e será composta por nove membros titulares.

Para Randolfe, a necessidade de apuração do caso se dá diante dos recorrentes ataques aos defensores da preservação e do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Além disso, é uma forma de apurar omissões governamentais na proteção de ativistas ambientais e o estímulo a ataques àqueles que atuam em prol da preservação da floresta, avalia o senador.