Sessão especial comemorará 22 anos do Isseb

Os 22 anos de fundação do Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil (Isseb) serão comemorados em sessão especial do Senado, em data a ser agendada.

O requerimento de homenagem (RQS 461/2022), aprovado em votação simbólica nesta segunda-feira (13), teve como signatário o senador Eduardo Girão (Podemos-CE). Na justificação do requerimento, Girão lembrou que, na década de 1960, o educador indiano Sathya Sai Baba fundou uma rede de escolas voltadas para a formação do caráter dos educandos e desenvolvimento de valores humanos universais, e seu exemplo inspirou iniciativas em todo o mundo.

O Instituto Sathya Sai de Educação do Brasil foi fundado em 26 de agosto de 2000, tem sede em Ribeirão Preto (SP) e atua em todo o país através de núcleos locais.