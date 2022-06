Eduardo Gomes destaca a importância do quórum para a apreciação de vetos

O senador Eduardo Gomes defendeu o prosseguimento do pacto entre as lideranças para manter o quórum suficiente para a votação dos vetos - Jefferson Rudy/Agência Senado

O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (PL-TO), destacou, em pronunciamento nesta segunda-feira (13), do comparecimento dos senadores nas sessões conjuntas do Congresso Nacional para apreciação dos 28 vetos que trancam a pauta neste semestre. Ele defendeu um prosseguimento do pacto entre as Lideranças para manter o quórum suficiente para a votação e para que não seja prejudicado o acordo para a manutenção ou derrubada dos vetos.

O senador também sugeriu a data de 5 de julho para reunião dos líderes. Eduardo Gomes explicou a importância de não ter mais problema de quórum na sessão do Congresso Nacional.

— O que está acontecendo é que a gente vota muito. Agora, para votar muito, e votar muito mantendo a correção nos acordos, a gente precisa de algumas condições, e a condição que se impõe neste momento é evidentemente a do quórum, é a posição do instante que vivemos — afirmou.