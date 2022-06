Nilda critica decisão do STJ sobre rol taxativo da Agência Nacional de Saúde

A senadora Nilda Gondim (MDB-PB) destacou, em pronunciamento em Plenário nesta segunda-feira (13), que é gravíssima a decisão do Supremo Tribunal Federal (STJ) de desobrigar os planos de saúde a darem cobertura aos procedimentos que não estejam listados no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS).

— Isso vai afetar os autistas, todas as pessoas com deficiência, com doenças raras. Infelizmente, nós estamos passando uma fase muito difícil — lamentou.

A senadora destacou ainda a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em agendas em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba. Pacheco participou do 2º Encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais (Conalec) e do 1º Encontro Paraibano das Câmaras Municipais, além da abertura do Maior São João do Mundo.