Baile Tradicionalista ou Fandango?

O significado da palavra fandango vem do latim “findiciare” que significa “Tocar Lira”, instrumento utilizado pelos povoadores da Península Ibérica. A manifestação do fandango, segundo alguns pesquisadores, teve sua origem na Espanha, herança Árabe deixada pelos Mouros. Os Portugueses adotaram dos espanhóis no tempo da dominação Filipina, sendo muito popular no século XVIII e constituía-se de música e dança.

O fandango era muito apreciado em todas as camadas sociais, desde a nobreza ao povo. Em Portugal, chegou a ser considerado como uma verdadeira dança nacional, despertando um entusiasmo delirante. Paixão a que não era imune à própria corte, que ia ver a dança nos teatros da capital.

Na alta sociedade portuguesa, o fandango substituía completamente o minueto, que gozava de grande aceitação, mas progressivamente caiu no esquecimento em favor daquele, não sem que antes houvesse vingado formas híbridas, tais como o “minueto afandangado”. O fandango assumia características voluptuosas em que se destacavam os meneios femininos e o jeito galanteador do homem.

Este caráter foi amenizando com o tempo, o que não impede de o considerarmos, ainda hoje, uma dança de galanteio e sedução, mesmo quando a sua evolução a conduziu a puras demonstrações de agilidade e exibicionismo. Foi essa forma coreográfica de mero exibicionismo que acabou por ficar mais conhecida em Portugal.

No Rio Grande do Sul, o fandango chegou primeiramente com os tropeiros, na região serrana e, no litoral, com os açorianos e os lagunistas.

Da conjunção do fandango vicentista, dança masculina estridentemente sapateada, com as cantigas trazidas por açorianos e luso-brasileiros, povoadores do Sul, surgiu o primitivo fandango gaúcho, que é um conjunto de cantilenas interpretadas à viola, intercalado por uma parte coreográfica, em que só os homens sapateiam.

Em um segundo estágio, surge o fandango-baile, agora com a presença feminina, dando a esta dança um toque de graciosidade e sedução.

Fandango nada mais é do que uma série de danças tradicionais que hoje é chamado de baile. Para frequentar, o gaúcho e a prenda devem estar, preferencialmente pilchados. As regras atualmente são mais flexíveis quanto a indumentária. As regras atualmente são que os frequentadores dos fandangos entrem no salão com facas, boleadeiras, chapéus, boinas, bonés e esporas, por exemplo.

Em um bom baile tradicionalista, conhecido como fandango, diferentes ritmos gaúchos podem ser tocados para que os peões e prendas dancem por todo salão. Fruto de uma influência de outros povos, com compassos diferenciados adquiriram características regionais no Rio Grande do Sul.

