Sessão especial na segunda-feira comemora o Dia do Bombeiro Militar

O Senado se reunirá na segunda-feira (20), às 10h, em sessão especial para comemoração ao Dia do Bombeiro Militar, celebrado em 2 de julho. O requerimento da sessão (RQS 306/2022) foi assinado pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) que justifica que bombeiros são fundamentais em trabalhos de relevância para a sociedade, por meio de chamadas no telefone 193.

O senador também comenta sobre o espírito de aventura e altruísmo que os fazem arriscar suas vidas para salvar pessoas, além de citar que embora exerçam função nobre, os bombeiros ainda lutam por melhores condições de trabalho e pela instituição do piso nacional para a categoria.

Dentre os atos de serviços, Izalci ressalta o preparo dos bombeiros para a ação em qualquer situação de risco: catástrofes naturais, como as ações recentes no caso de Petrópolis (RJ); desmoronamentos; e desabamentos, como no caso de Brumadinho (MG), em que bombeiros ainda estão à procura de desaparecidos mesmo após mais de mil dias do acidente.

Também atuam no socorro e captura de animais domésticos e silvestres (no campo ou na cidade), e fiscalização de construções no meio urbano para garantir que sejam cumpridas as normas de segurança contra eventos de incêndios e de mobilidade.

“Os bombeiros também desenvolvem projetos sociais e educativos, levando para as escolas orientação a jovens e crianças sobre forma de evitar acidentes automobilísticos, cuidados em lagos, represas, piscinas e praias. Também orientam na prevenção de acidentes com fogo e materiais inflamáveis, além de tóxicos, salientando a importância de se tomar atitudes corretas em momentos críticos”, cita o senador.

Além de Izalci Lucas, outros seis parlamentares também assinam o requerimento, sendo eles a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP); senador Carlos Portinho (PL-RJ); senador Chico Rodrigues (DEM-RR); senador Flávio Arns (Podemos-PR); e o senador Lucas Barreto (PSD-AP).



Por Joás Benjamin sob supervisão de Patrícia Oliveira